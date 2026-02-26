Gran Montecelo
820.000 euros para radiología digital
La Xunta, a través del Sergas, publicó ayer en el Portal de Contratos de Galicia la adjudicación, por un importe de 823.042 euros, de los cuatro lotes de equipación de radiología digital portátil con destino al bloque quirúrgico del Hospital Gran Montecelo.
La empresa Ziehm Imaging Spain resultó adjudicataria de dos de los lotes de equipación ofertados, por un valor de 296.208 euros y de 148.588 euros. Siemens Healthcare S.L. suministrará un equipo radioquirúrxico de electrofisiología, valorado en 162.866 euros; y General Electric Healthcare acercará sistemas de radiología portátil por un valor de 215.380 euros. Estos equipos permiten tratar, con alta precisión y sin cirugía invasiva, tumores y lesiones difíciles de operar.
