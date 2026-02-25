Visitas guiadas a la muestra del Museo

El Museo de Pontevedra estrena un programa de visitas guiadas a la exposición «San Sebastián, corpo de beleza e dor» , ubicada en el edificio Castelao. La muestra estará disponible para visitas hasta el próximo 5 de abril. El comisario Xosé Manuel Buxán dirigirá tres pases: mañana, el 12 y el 26 de marzo, todos a las 18.00 horas y mediante inscripción.