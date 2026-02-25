Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad a través de música y danza

El Auditorio del Pazo da Cultura acoge este sábado, a partir de las 20.00 horas, un festival solidario con la Banda Xuvenil Xeración M y el Grupo de Danzas Amor Ruibal (Barro) a beneficio de Manos Unidas. Las entradas están disponibles en Ataquilla.com y en taquilla. La recaudación financiará proyectos en África, Asia y América.

