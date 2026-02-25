Literatura
Sánchez-Garnica ofrece una charla en el arranque de Pontevedra Literaria
Pontevedra
La Diputación de Pontevedra estrenará este viernes, 27 de febrero la tercera edición de «Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes» con una charla de la escritora Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024 por la novela «Victoria». Las personas interesadas en asistir al encuentro podrán reservar plaza a través del formulario habilitado en el portal institucional. La actividad, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Pazo Provincial, abre un programa anual que incorporará nuevas propuestas en torno a la escritura y la creación artística. Por el ciclo ya han pasado autores como Manel Loureiro, Arantza Portabales, Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero y Manuel Jabois.
