Récord turístico, reto social en Sanxenxo

Sanxenxo superó el año pasado los 770.000 turistas con pernocta, pero desde el PSOE argumentan que el éxito no llega a todos, denunciando alquileres inasumibles y empleo estacional. Los socialistas piden un modelo equilibrado que proteja el producto local y la identidad marinera con un trabajo estable y una vivienda asequible.

