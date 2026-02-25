El Puerto inicia el año con un 8% menos de tráficos pero recibe más buques

El Puerto de Marín ha iniciado el año con un movimiento total de 168.445 toneladas de mercancía al cierre de enero, lo que supone un descenso del 8% con respecto al mismo mes de 2025. Pese a que se registra un aumento en los productos en contenedor, casi un 5% más, esta subida no compensa el retroceso en graneles sólidos, que cae hasta las 70.000 toneladas, 23.000 menos que en enero de 2025, es decir, casi un 25% menos.

Eso sí, los muelles marinenses recibieron en un solo mes un total de 56 buques mercantes, veinte más que en enero pasado, lo que supone un aumento de casi el 56%.

Puertos del Estado cita el efecto de los temporales que han afectado a las diversas fachadas marítimas, especialmente la zona del Estrecho, en el comienzo de este año, lo que provocó cierres puntuales y dificultades en las operaciones portuarias.

Según sus datos, los puertos españoles cerraron 2025 con más de 556,5 millones de toneladas movidas, un leve descenso del 0,2% respecto a 2024 (557,7 millones), pero cifras récord en mercancía general y contenedores. El año 2026 ha comenzado con una climatología adversa que se ha sumado a la incertidumbre económica general, afectando a casi todos los tráficos.

El mes pasado, la mercancía general descendió el 8,1% respecto a enero de 2025, y un movimiento de casi 20 millones de toneladas, con una caída del 7,8% de la convencional, con 6,1 millones de toneladas, y de la contenerizada del 8,2%, (13,8 millones de toneladas). Respecto a los contenedores, disminuyeron un 4,2% (1,3 millones).

El número de buques mercantes por los puertos españoles retrocedió un 8,4%, con un total de 11.190 unidades, y el arqueo bruto disminuyó un 3,4%. El tráfico de pasajeros creció un 0,6% en enero de 2026 respecto al mismo mes del anterior, superando los 2,4 millones de movimientos.