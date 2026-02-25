El puente romano del Bermaña tendrá iluminación ornamental

El Concello de Caldas comenzó ayer la instalación de la nueva iluminación del Puente Romano sobre el río Bermaña. Según explica el teniente de alcalde Manuel Fariña, que visitó los trabajos, se sustituirán las viejas luminarias por una tecnología que permitirá generar composiciones de luces para alumbrar y poner en valor el elemento patrimonial, además de ahorrar un 55% de consumo energético.

Recuerda que hasta ahora el puente estaba mal iluminado con proyectores que no tenían la óptica idónea y generaban manchas sobre la piedra. El sistema de iluminación, además, tenía un grande consumo al precisar muy alta potencia y los focos no eran estancos, por lo que estaban dañados por las frecuentes subidas en el nivel del agua. Por otra parte, la instalación sufrió múltiples robos de los cables de cobre y actos de vandalismo en los últimos años.

Ahora el Concello instala siete proyectores nuevos para iluminar las dos fachadas del puente, con juegos de luz para acentuar partes singulares como el crucero en el interior del puente, o remarcar tanto los arcos como otros elementos arquitectónicos.

Este nuevo alumbrado ornamental, explica Fariña, permitirá jugar con la intensidad y los colores que se proyectan en el puente (hasta 16 millones de tonos diferentes), variando su funcionamiento y se pueden establecer iluminaciones especiales en fechas señaladas como las fiestas, temporada alta de afluencia turística o acontecimientos nocturnos singulares.

«La nueva iluminación del Puente Romano aumentará el valor y la singularidad de este elemento patrimonial, que a partir de ahora no solo podrá disfrutarse por el día, sino que también será un espacio de gran belleza durante la noche. Con la tecnología que vamos a instalar, podemos decir que el puente va a ser casi como una pantalla en la que se podrán proyectar luces y creatividad», apunta el edil. El presupuesto de la actuación supera los 32.500 euros, conseguidos gracias a una subvención autonómica. Los trabajos de retirada de las viejas luminarias comenzaron ayer y continuarán en los próximos quince días, salvo que se produzcan complicaciones por la climatología. La instalación estaba prevista para hace semanas, pero no fue posible realizarla debido a las continuas lluvias.