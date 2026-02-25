El PSOE pide un albergue municipal para dar cobijo a personas sin hogar

El PSOE reclama al Concello que ponga en marcha un albergue municipal para dar cobijo a personas sin hogar al entender que las 27 plazas del albergue de Cáritas de San Javier (siete de ellas para mujeres) no son suficientes para «dar respuesta ante situaciones de emergencia social, especialmente en épocas de frío y lluvias o de cara a atender la llegada de personas sin recursos a nuestra ciudad».

Los socialistas esgrimen datos de Cruz Roja, la principal entidad de atención en las calles que opera en el municipio, que señalan que «253 personas sin hogar fueron atendidas a lo largo de 2024 (con más de 2.500 intervenciones sociales, es decir, entre 25 y 30 personas al día), mientras que la media diaria del centro administrado por Cáritas se situó en 2025 en un 96,3%, con una estancia máxima de 21 días consecutivos y aplicándose la limitación de dos meses sin poder pernoctar nuevamente».