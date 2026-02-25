Protestas para instar al Sergas a mejorar la Atención Primaria

La CIG protagonizó ayer ante el centro de salud de A Parda una concentración para demandar soluciones a las problemáticas que padece el servicio de Atención Primaria. Desde la central sindical instan a la consellería «a aplicar medidas urgentes en vez de crear nuevos grupos de trabajo sobre planificación y retribuciones».

El sindicato recuerda que el pasado 19 de enero a CIG-Saúde presentó un escrito en el que solicitaba que la Mesa Sectorial abordara con carácter urgente distintas cuestiones sobre la atención continuada en los PAC y sobre la atención común en los centros de salud.

A respeto de los PAC, las propuestas «pasan por solucionar el problema del cómputo de jornada del personal, analizar los planes funcionales para que no se superen las 30 atenciones urgentes por profesional y turno y definir nuevos planes funcionales que contemplen el incremento del personal necesario de todas las categorías profesionales», según explica la central, que añade que «en lo que tiene que ver con los centros de salud, la CIG apuesta por establecer agendas de trabajo diario en medicina de familia de un máximo de 30 pacientes y de 20 en el caso de pediatría, así como elaborar un plan de gestión urgente de la sobrecarga de las agendas de trabajo. Asimismo, fijar un número máximo de consultas en función de la cartera de servicios y de las actividades a realizar en todas las categorías del centro».

Otras de sus demandas son «planificar medidas urgentes y evaluables para eliminar (no cambiar de sitio) la burocracia innecesaria; establecer un cronograma para desarrollar las carteras de servicio de todas las categorías profesionales que están en la Atención Primaria, haciendo un análisis de los cupos actuales y de las cargas de trabajo, incorporando el personal necesario; sumar nuevas categorías profesionales que permitan dar mejor servicio a la ciudadanía; y definir los criterios para las ratios de profesionales de las áreas administrativas e incrementar las plazas necesarias en función de las cargas de trabajo y de la demanda de los centros de salud».