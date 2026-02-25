Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prevención contra las conductas adictivas

Los alcaldes de Cuntis, Barro, Moraña y Portas se reunieron para reforzar el proyecto local de prevención de conductas adictivas, activo desde 2007. Evaluaron acciones del año pasado, analizaron la situación epidemiológica y renovaron el convenio 2025-2028 con apoyo de Sanidade.

