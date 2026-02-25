Prevén maduración temprana de la mildiu

La Diputación de Pontevedra, a través de Areeiro, alerta de una maduración temprana del mildiu de la vid, sin riesgo inmediato, pero con vigilancia al brotar. Advierte de podredumbres en cítricos y recomienda retirar cuanto antes los frutos afectados. También prevé procesionaria del pino por lo que exigen máxima precaución.