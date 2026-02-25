Pontevedra inicia un zafarrancho para resolver los daños de los temporales

Llevará tiempo y dependerá también de la climatología de las próximas semanas. Se trata de reparar los múltiples daños que el tren de borrascas que padeció la ciudad desde diciembre ha causado en pavimentos, aceras, calles, paseos fluviales y otras infraestructuras urbanas. Baches, boquetes, tapas de saneamiento levantadas y otros desperfectos similares serán subsanados en un zafarrancho emprendido por el Concello y que ayer se visibilizó con la actuación en el paseo urbano del río de Os Gafos en la zona de Ponte Boleira, uno de los puntos con más daños por las crecidas del río. En concreto, en Ponte Boleira, el agua levantó el pavimento blando del paseo, con grandes boquetes, que dejaron al aire tuberías subterráneas.

El concejal Xaquín Moreda inspeccionó ayer el inicio de estos trabajos y explicó que ya se han ejecutado reparaciones en lugares cono Reina Victoria, Benito Corbal, Colón y Loureiro Crespo, si bien la lista de desperfectos es tan amplia, aunque ninguno de especial gravedad, que se ha optado por elaborar una graduación de prioridades en función de la urgencia de los trabajos.

Así, en el grado más inmediato se ha situado no solo el paseo de Os Gafos, sino la reparación de grandes socavones en Virxinia Pereira (cerca ya de la avenida de Lugo), Santa Clara (en la confluencia con Perfecto Feijoó), y en Casimiro Gómez. Por su parte, a continuación se sitúan arreglos en A Pomba, Rouco, Gonzalo Gallas o Monteleón, entre otras muchas calles y espacios con baches y desperfectos.

Moreda insistió en que «todo se reparará», pero no aporta un calendario concreto ya que la ejecución depende de si regresa o no la lluvia, que dificulta la ejecución de los trabajos.

En el caso del paseo de os Gafos, explicó que el tramo de Ponte Boleira era el «único punto con daños de gran envergadura y el más conflictivo», mientras que el resto del trazado «únicamente se encuentra encharcado y a la espera de que seque». El recorrido al borde del río por la ciudad permanece cerrado al tránsito desde hace días y ahora se prevé que este tramo se pueda reabrir en cuestión de días, «siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan» insiste el Concello.

En cuanto al coste económico de todo este operativo, el edil indicó que el Concello lo asume de manera directa a través del contrato de mantenimiento.