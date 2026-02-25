Homenaje local
Pontevedra despide a Aniceto Núñez, una «figura» del Ateneo
La Casa das Campás fue testigo de un emocionante homenaje en memoria de Aniceto Núñez García, recientemente fallecido tras una larga enfermedad. Fernando Filgueira, Valentín Carrera, Luís Rei y Rafael López Torre, entre otros, recordaron diversos aspectos de la trayectoria laboral, cultural y humana de su viejo amigo. Llegado a Pontevedra a principios de 1977 como delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, Núñez terminó estableciendo su hogar de forma definitiva en la Boa Vila durante el medio siglo posterior.
