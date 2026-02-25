Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada solidaria

Marín mostrará su apoyo a las enfermedades raras

La Asociación No Estamos Solos organiza este viernes en el Multiusos de Marín una jornada solidaria para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Habrá música con DJ Peke, desfile de disfraces, juegos, sorteos y ambiente familiar desde su apertura a partir de las 17.00 horas.

