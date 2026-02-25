Herido tras precipitarse con su coche por un terraplén en Cuntis
Fue evacuado a un centro hospitalario
Un conductor ha tenido que se trasladado a un hospital después de precipitarse con su coche por un terraplén este miércoles en el municipio pontevedrés de Cuntis, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
El accidente ha ocurrido sobre las 7.30 horas de esta mañana, en el lugar de Mesego y el 112 Galicia dio aviso a Urxencias Sanitarias-061, Guardia Civil de Tráfico, Bombeiros do Salnés y Protección Civil.
Precisamente, los efectivos de Protección Civil fueron los que alertaron de que el conductor se había caído con su coche por el terraplén, y advertían de que quizá sería necesario excarcelarlo porque seguía en el interior del vehículo.
Finalmente, los equipos de Emergencias pudieron ayudar al hombre a subir desde el terraplén a la carretera, donde recibió la primera asistencia sanitaria. Desde allí fue trasladado en ambulancia al hospital de referencia.
