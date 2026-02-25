+Escénicas reforzado con 204.000 euros

La Diputación de Pontevedra publicó las bases de la tercera edición de +Escénicas, circuito que impulsa las artes escénicas en gallego en concellos de menos de 20.000 habitantes. El presupuesto de este curso ascienden a 204.000 euros , con ayudas de hasta 4.000 euros para programar entre abril de 2026 y marzo de 2027.