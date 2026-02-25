+Escénicas reforzado con 204.000 euros
La Diputación de Pontevedra publicó las bases de la tercera edición de +Escénicas, circuito que impulsa las artes escénicas en gallego en concellos de menos de 20.000 habitantes. El presupuesto de este curso ascienden a 204.000 euros , con ayudas de hasta 4.000 euros para programar entre abril de 2026 y marzo de 2027.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval