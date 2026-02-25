La Diputación moderniza 300 campos

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hizo ayer balance de los proyectos de mejora de los campos de fútbol en la provincia con una inversión de 28 millones de euros para modernizar casi 300 recintos repartidos por los 61 municipios de la provincia. En una visita al campo de fútbol de As Estremas, en Cerdedo-Cotobade, López puso el foco en los planes de Cooperación que puso en marcha su ejecutivo en este mandato —el plan +Provincia, el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas o el Plan Extra— que junto con los programas de mantenimiento de las instalaciones y la participación de la Diputación en proyectos estratégicos como Balaídos están suponiendo un potente revulsivo para todo el tejido deportivo de la provincia.

«Esta provincia del deporte se sustenta sobre cuatro pilares: el apoyo a los deportistas, la colaboración con los clubes, la organización de eventos deportivos y la mejora en las instalaciones deportivas de la provincia. Estamos aquí para hacer balance de la huella de la Diputación en las instalaciones deportivas que más uso tienen en toda la provincia, que son los campos de fútbol. En casi tres años, desde la Diputación invertimos 28 millones de euros para actuar en cerca de 300 campos de fútbol de los 61 ayuntamientos de la provincia», subrayó el presidente en un acto en el que también participó la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda.

Junto a obras directas, destacó los recursos movilizados a través de planes específicos para toda la provincia, como el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (PEID), que se encuentra actualmente en su tercera edición, al amparo de la cual 23 concellos solicitaron un total de 3,13 millones de euros para 31 proyectos en campos de fútbol. Además, en la primera edición de este plan se repartieron 1,6 millones de euros para realizar inversiones de diferentes tipos en 25 campos de fútbol de 23 ayuntamientos. En la segunda edición, por su parte, el plan movilizó cerca de dos millones de euros para 22 actuaciones en campos de fútbol de 22 ayuntamientos, reforzando así el apoyo provincial a las infraestructuras deportivas municipales.

Noticias relacionadas

Además, en el marco del +Provincia el gobierno provincial invirtió casi dos millones para actuar en 17 campos de fútbol en otros tantos ayuntamientos. En Cerdedo-Cotobade, la inversión de la Diputación asciende a 180.000 euros a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas y del +Provincia para mejorar la eficiencia energética, la iluminación y los equipamientos de una instalación que emplean cada semana más de 400 personas. Además, la colaboración de la Diputación con las infraestructuras deportivas municipales alcanza el millón de euros en lo que va de mandato al incluir mejoras en los pabellones de Carballedo, Cerdedo y Tenorio, así como en piscinas y áreas recreativas fluviales.