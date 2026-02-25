Cursos informáticos en la CeMIT de Poio

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aula CeMIT de Poio programa para el próximo mes de marzo ocho cursos gratuitos de competencias digitales como ofimática, correo, videoconferencias, móvil, memoria, informática e internet, sumando casi un total de 60 horas. La Inscripción ya está abierta en la web de CeMIT, por correo o en la propia aula ubicada en Combarro.

