Curso avanzado sobre igualdad de la UNED

La UNED organiza, con motivo del 8M, el curso avanzado «Gestión en Igualdad y Diversidad» del 17 de marzo al 21 de mayo, en formato presencial y online. Dirigido por María Acracia Núñez, aportará herramientas y marco legal para fomentar la inclusión y prevenir discriminación laboral.

