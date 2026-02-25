Concello y Diputación , de nuevo enfrentados por Santa Clara

Las dos instituciones apelan de forma constante al diálogo y a la colaboración para sacar adelante el proyecto de rehabilitación de Santa Clara, pero esas buenas palabras se diluyen en el enfrentamiento permanente entre el Concello y la Diputación por unas obras que la entidad provincial no logra sacar adelanta después de tres años de mandato y para el que el ayuntamiento no deja de solicitar nueva documentación y corregir la entregada para otorgar la oportuna licencia.

Esta constante discusión se reprodujo ayer, una vez más, después de que el Concello emplazara a la Diputación a presentar la documentación exigida en un máximo de diez días, si bien no aclara qué pasará cumplido ese plazo. El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, alertó de que «acaba de llegar la autorización de Patrimonio para las excavaciones arqueológicas pero desde hace un año esperamos que la Diputación entrega la documentación correcta». Por su parte, el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, enmarca el conflicto en el debate electoral de 2027 y dice «no entender» la postura municipal en un «proyecto que debe ser de todos».