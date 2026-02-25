Siete contrataciones temporales
El Concello de Caldas reforzará su personal
El Concello de Caldas de Reis prevé reforzar de manera temporal el personal municipal, con la contratación de siete personas, a través de la Línea 3 del Programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La inversión asciende a un total de 158.796,45 euros, que irá destinado a la contratación temporal, por un período de diez meses, de un total de siete personas. La intención del gobierno local es completar con agilidad el proceso de selección, de manera que estos profesionales puedan iniciar sus tareas lo antes posible.
Los contratos serán de 30 horas semanales, con una duración de diez meses. Podrán acceder la estos puestos personas que se encuentren inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia y son un oficial de 1ª de albañil, dos peones de obra pública, tres peones de limpieza y un ingeniero forestal. Todos ellos desarrollarán sus labores hasta el 31 de diciembre.
