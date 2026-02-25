Medio Rural
Chefs de renombre promocionan la cocina de calidad en el Oroza
La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, asistió ayer la una masterclass de cocina en el CIFP Carlos Oroza, enmarcada dentro del nuevo plan piloto de formación que desarrolla la consellería en escuelas de hostelería en colaboración con el Grupo Nove, con el fin de promover y fomentar el uso de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en este sector. Al acto también acudieron el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y el delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval