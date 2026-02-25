Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chefs de renombre promocionan la cocina de calidad en el Oroza

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, asistió ayer la una masterclass de cocina en el CIFP Carlos Oroza, enmarcada dentro del nuevo plan piloto de formación que desarrolla la consellería en escuelas de hostelería en colaboración con el Grupo Nove, con el fin de promover y fomentar el uso de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en este sector. Al acto también acudieron el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y el delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

