El centro de salud de Baltar pasará de los 4.000 m2 tras su ampliación

El gerente de área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el Concello de Sanxenxo para analizar el plan de ampliación y reforma integral del centro de salud de Baltar, en el que la Xunta de Galicia ha previsto invertir cerca de 5,2 millones de euros.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones como los accesos previstos tras la futura ampliación, con el objetivo de optimizar la funcionalidad de las instalaciones y garantizar una mejor accesibilidad de usuarios y profesionales. El Sergas subraya que la actividad asistencial se mantendrá durante el período que duren las obras de reforma y ampliación. El edificio renovado contará con una superficie total de 4.052 metros cuadrados y se prevé que la obra se licite próximamente.

En esta reunión técnica también participaron la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria del área, Silvia Amoedo; la subdirectora médica, Dolores Pan, el director de Recursos Económicos, Vicente García Fernández, el subdirector de esta misma área económico, Antonio Taboada, así como personal asistencial del centro de salud de Baltar y el arquitecto municipal del Concello de Sanxenxo.

Flores destacó la «importancia de la coordinación institucional para garantizar que las nuevas infraestructuras sanitarias respondan a las necesidades asistenciales de la población». Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, resaltó la «colaboración entre administraciones como elemento clave para mejorar los servicios públicos en este municipio».