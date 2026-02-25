Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canelas hará visible la contaminación

La segunda edición del Tarugotón convoca una recogida de tarugos o palos de batea para denunciar la contaminación marina. Se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a partir de las 10.00 horas en la playa de Canelas, en Portonovo. Desde la organización recomiendan traer guantes, calzado, agua.

