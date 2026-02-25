El BNG lleva al Senado las deficiencias de la N-640 en Caldas y Cuntis

El BNG ha registrado nuevas iniciativas en las Cortes del Estado para reclamar al Gobierno que actúe y acometa un Plan Integral de Rehabilitación y Reforma de la N-640. La senadora Carme da Silva urge el ejecutivo a acometer la reparación del firme y la mejora y adaptación de la carretera en el tramos urbanos para que tengan un perfil de travesías urbanas, con especial atención en términos municipales como Caldas, Cuntis y A Estrada.

No es la primera vez que la formación nacionalista trasladó al ejecutivo del Estado la necesidad de llevar a cabo un Plan Integral de Rehabilitación y Reforma de la N-640, una infraestructura llave y estratégica para las comarcas del Deza, Tabeirós-Terra de Montes y Caldas. «Es hora de pasar de las palabras a los hechos porque esta carretera, que presenta un importante volumen de tráfico, precisa más que nunca de una actuación urgente e importante» subraya la senadora pontevedresa, que añade que las continuas lluvias de los últimos meses han agravado el estado de un vial ya deteriorado con anterioridad».