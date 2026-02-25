Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Infraestructuras

El BNG lleva al Senado las deficiencias de la N-640 en Caldas y Cuntis

R. P.

Caldas

El BNG ha registrado nuevas iniciativas en las Cortes del Estado para reclamar al Gobierno que actúe y acometa un Plan Integral de Rehabilitación y Reforma de la N-640. La senadora Carme da Silva urge el ejecutivo a acometer la reparación del firme y la mejora y adaptación de la carretera en el tramos urbanos para que tengan un perfil de travesías urbanas, con especial atención en términos municipales como Caldas, Cuntis y A Estrada.

No es la primera vez que la formación nacionalista trasladó al ejecutivo del Estado la necesidad de llevar a cabo un Plan Integral de Rehabilitación y Reforma de la N-640, una infraestructura llave y estratégica para las comarcas del Deza, Tabeirós-Terra de Montes y Caldas. «Es hora de pasar de las palabras a los hechos porque esta carretera, que presenta un importante volumen de tráfico, precisa más que nunca de una actuación urgente e importante» subraya la senadora pontevedresa, que añade que las continuas lluvias de los últimos meses han agravado el estado de un vial ya deteriorado con anterioridad».

TEMAS

Tracking Pixel Contents