Más del 77% de los autónomos de Pontevedra se registra en el sector servicios

Por sectores de actividad, el trabajo autónomo en Pontevedra tiene un claro protagonista: los servicios. En diciembre de 2025, de los 6.061 autónomos registrados, 4.700 trabajaban en este ámbito, es decir, casi el 77,5% (más de tres de cada cuatro). A bastante distancia aparece la construcción, con 669 autónomos (en torno al 11%). La agricultura y pesca suman 412 (aproximadamente. 6,8%) y la industria, 280 (alrededor del 4,6%). En la práctica, el día a día del autónomo en la ciudad se sostiene, sobre todo, en actividades de servicios, mientras el resto de sectores tienen un peso mucho más pequeño.

«Las bajas más relevantes son el sector primario, la pesca y el comercio, que creo que son los sectores más preocupantes ahora mismo en la caída de autónomos», apunta José Ramón Caldas, presidente de APE Galicia.

La evolución del año refuerza esta idea. Aunque el total apenas cambia (Pontevedra cierra 2025 con 20 autónomos menos que un año antes), por dentro se ve un ligero desplazamiento hacia servicios. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, los autónomos en servicios suben en 17 personas, mientras agricultura y pesca baja en 31 y la industria en 7; la construcción se mantiene prácticamente igual (1 más). El resultado es discreto, pero claro: servicios gana algo de peso en el conjunto.

Y, como ocurría con el total, tampoco hay bandazos mensuales, los datos se mueven en márgenes estrechos. El año dibuja un pequeño valle en verano y un repunte posterior, sin cambios bruscos, lo que apunta a un tejido autónomo estable, con la concentración en servicios como rasgo más marcado y persistente.