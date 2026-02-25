Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ateneo y Concello continúan de la mano

El Concello de Pontevedra y el Ateneo firman un protocolo de colaboración para dar estabilidad a su programación cultural. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la entidad, Luis Rei, destacaron la actividad del colectivo. La aportación rondará la del año pasado, unos 15.000 euros.

