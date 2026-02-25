La Alameda homenajea a las mujeres del mar a través de la pintura

Opromar vuelve a sacar los caballetes a la calle, ya que este viernes la Alameda de Marín será un gran taller al aire libre para homenajear a las mujeres del mar. Tras las ediciones de 2024 y 2025, la cita se consolida y mantiene el acceso gratuito, con inscripción hasta esta noche.

En la iniciativa puede participar cualquiera, tenga o no experiencia, aportando una mirada personal sobre el papel femenino en la pesca y oficios vinculados. Se resalará el trabajo diario, la fortaleza y la contribución histórica y actual, tanto en cubierta como en tierra.

La jornada de pintura e ilustración se celebrará de 10.00 a 14.00 horas. En caso de que el tiempo no acompañe, la actividad se trasladará al Museo Manuel Torres. Las obras podrán terminarse en casa hasta el próximo miércoles.

El 6 de marzo se expondrán en el museo, donde un jurado de profesionales del ámbito artístico y del sector pesquero elegirá las ganadoras en modalidades tradicional y digital, si hay participación suficiente. Después, la muestra se expondrá en el Concello hasta finales del mes de marzo.