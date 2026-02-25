Adjudicada la mejora de la carretera entre Marín y As Penizas

La Diputación de Pontevedra ha adjudicado la mejora de la seguridad vial y reposición de cunetas en la carretera provincial EP-1201 Marín-As Penizas por cerca de 80.000 euros para actuar en un tramo de 410 metros lineales de la carretera en Marín. La actuación abarca el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1,650 y el 2,060 en los que se va a modernizar y optimizar el sistema de drenaje y seguridad vial mediante la renovación de conducciones, la ejecución de cunetas, la incorporación de elementos de recogida de aguas y la restauración de las zonas afectadas.

Las obras incluyen limpieza de márgenes, colocación de la nueva canalización para mejorar la recogida y la evacuación de aguas pluviales, nuevas cunetas de hormigón, se ejecutarán alcantarillas para facilitar la recogida de aguas superficiales y arquetas de registro para facilitar el mantenimiento.