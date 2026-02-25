Red provincial
Adjudicada la mejora de la carretera entre Marín y As Penizas
La Diputación de Pontevedra ha adjudicado la mejora de la seguridad vial y reposición de cunetas en la carretera provincial EP-1201 Marín-As Penizas por cerca de 80.000 euros para actuar en un tramo de 410 metros lineales de la carretera en Marín. La actuación abarca el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1,650 y el 2,060 en los que se va a modernizar y optimizar el sistema de drenaje y seguridad vial mediante la renovación de conducciones, la ejecución de cunetas, la incorporación de elementos de recogida de aguas y la restauración de las zonas afectadas.
Las obras incluyen limpieza de márgenes, colocación de la nueva canalización para mejorar la recogida y la evacuación de aguas pluviales, nuevas cunetas de hormigón, se ejecutarán alcantarillas para facilitar la recogida de aguas superficiales y arquetas de registro para facilitar el mantenimiento.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval