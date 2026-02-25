Casi 130 pacientes podrán recibir diálisis a domicilio y extrahospitalaria en el área

El Sergas contratará por 9,7 millones la prestación de servicios de hemodiálisis extrahospitalaria y domiciliaria en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés durante los próximos tres años.

Se calcula que se podrán beneficiar de esta contratación, sobre la base de la asistencia prestada en el año 2025, 120 pacientes anuales, con un número de 156 sesiones anuales por pacientes para el caso de los servicios de diálisis extrahospitalaria; y la atención de 6 pacientes anuales con una media de 286 sesiones al año para la hemodiálisis domiciliaria».

Añade que «todos los pacientes incluidos en esta prestación tendrán una evaluación previa por parte del servicio de Nefrología del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Los datos clínicos de pacientes hemodializados serán integrados en la plataforma tecnológica del Servizo Galego de Saúde Telea, destinada al seguimiento de enfermos crónicos.

La diálisis es una terapia de cambio renal que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. A partir de una pérdida significativa de la función renal que aboca a una insuficiencia renal crónica, los pacientes deben someterse al tratamiento que les permita extraer las toxinas y el exceso de agua de la sangre como norma general tres veces por semana.