Seminario arbitral
Más de 120 colegiados de Primera y Segunda se forman en Sanxenxo
Un total de 66 árbitros y jueces de línea de Segunda División llevaron a cabo una jornada técnica en el campo de O Revel. A continuación, se desplazaron al Pazo de Quintáns para disfrutar de una visita guiada por el Centro Gastronómico Rías Baixas y, ya por la tarde, prosiguieron con la formación en el Hotel Carlos I. Durante el día de hoy será el turno del equipo de 60 profesionales de Primera División, que repetirá el itinerario de sus compañeros de la división de plata.
