La Xunta hará otros 63 pisos públicos en un solar propio de la avenida de Uruguay
La conselleira destaca la decisión estratégica de aprovechar espacios como el parque de maquinaria de la Axencia Galega de Infraestruturas
La Xunta de Galicia ha anunciado un nuevo proyecto de vivienda pública en Pontevedra en el actual parque de maquinaria situado en la avenida de Uruguay, frente al Club Naval. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó que el Gobierno gallego ya tiene «todo preparado para licitar la redacción del proyecto» de esta actuación, que permitirá levantar aproximadamente entre 60 y 63 viviendas en una parcela que, según el planeamiento municipal vigente, está destinada a «residencial colectivo».
La parcela es de titularidad compartida entre la Xunta y el Estado, fruto de las transferencias vinculadas a competencias en materia de carreteras. Recordó que estas instalaciones eran originariamente de titularidad estatal hasta que en el 1982 se transfirieron las competencias autonómicas en infraestructuras. Actualmente se encuentran parte de los vehículos y maquinaria de la AXI, pero la Xunta puede trasladarlos.
Según explicó Allegue, la Xunta posee en torno al 75% de la superficie y el Estado el 25% restante, por lo que el paso previo será la segregación del terreno. «Hoy mismo hemos remitido el topográfico y el informe de parcelación» a la Demarcación de Carreteras en Galicia, señaló la conselleira, con el objetivo de acelerar los trámites y convertir la operación en una realidad «lo antes posible».
La Xunta trabaja además para incorporar la totalidad de la parcela a la actuación. Allegue confirmó que se ha solicitado el 100% del suelo y que las negociaciones continúan. Si finalmente el Estado cediese su parte, el proyecto podría aumentar en unas 15 o 20 viviendas. En cualquier caso, la futura edificación deberá ajustarse a la normativa urbanística, con una altura máxima prevista de bajo más cuatro alturas, atendiendo al entorno del centro histórico.
La conselleira subrayó el valor del emplazamiento –«es fantástico», señaló– y enmarcó el anuncio en la estrategia de la Xunta para impulsar vivienda pública en la ciudad y habilitar nuevo suelo residencial. En este sentido, recordó los avances en Valdecorvos, donde hay 74 viviendas prácticamente rematadas y el inicio de obras de una nueva actuación con 56 viviendas y una inversión de 10 millones de euros, además de trabajos en otras zonas como Tafisa y As Devesas, con el objetivo de que el conjunto de promociones previstas se materialice en los próximos años.
Con estas intervenciones, la Xunta tiene en marcha alrededor de 300 viviendas de promoción pública en la ciudad de Pontevedra, de las que 236 se concentran en Valdecorvos, donde más de la mitad –130 hogares– están ya en ejecución. También están licitadas en este momento las obras para 48 viviendas públicas en este misma zona de la ciudad, por 9,5 millones de euros. Las empresas tienen de plazo hasta el 26 de marzo para presentar sus ofertas.
Primera obra de Vipugal en Galicia: 56 viviendas en Valdecorvos
Allegue destacó el inicio de las obras de una nueva promoción de 56 viviendas de promoción pública (VPP) en Valdecorvos, la primera obra pública que se ejecuta en toda la comunidad a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal).
La titular de Vivienda subrayó que esta promoción supone un nuevo hito en el compromiso del Gobierno gallego de incrementar el parque residencial público de la ciudad, donde comienza la segunda promoción que entra en obras en esta legislatura en Pontevedra, con una inversión de cerca de 10 millones de euros (9,8 millones). En este sentido, puso en valor el trabajo desarrollado por Vipugal desde su creación hace 14 meses, pudiendo hablar de una actividad excepcional con 2.400 viviendas en marcha, entre proyectos, licitaciones y obras.
En relación con la actuación iniciada este martes, detalló que estará integrada por tres bloques de cinco alturas, con un diseño moderno y sostenible con el que se están diseñando las promociones públicas impulsadas por la Xunta. También contará con exteriores entre los bloques con espacios y zonas verdes para uso del vecindario, con accesos peatonales hasta los portales. En definitiva, tal y como subrayó la conselleira, una obra bajo el sello de Galicia Calidade.
Allegue recordó que muy próxima a esta promoción se encuentra otra actuación de 74 viviendas públicas que está a punto de finalizar y que se entregará a lo largo de este año.
