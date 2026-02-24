La Xunta hará otros 63 pisos públicos en un solar propio de la avenida de Uruguay

La Xunta de Galicia ha anunciado un nuevo proyecto de vivienda pública en Pontevedra en el actual parque de maquinaria situado en la avenida de Uruguay, frente al Club Naval. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó que el Gobierno gallego ya tiene «todo preparado para licitar la redacción del proyecto» de esta actuación, que permitirá levantar aproximadamente entre 60 y 63 viviendas en una parcela que, según el planeamiento municipal vigente, está destinada a «residencial colectivo».

La parcela es de titularidad compartida entre la Xunta y el Estado, fruto de las transferencias vinculadas a competencias en materia de carreteras. Recordó que estas instalaciones eran originariamente de titularidad estatal hasta que en el 1982 se transfirieron las competencias autonómicas en infraestructuras. Actualmente se encuentran parte de los vehículos y maquinaria de la AXI, pero la Xunta puede trasladarlos.

Según explicó Allegue, la Xunta posee en torno al 75% de la superficie y el Estado el 25% restante, por lo que el paso previo será la segregación del terreno. «Hoy mismo hemos remitido el topográfico y el informe de parcelación» a la Demarcación de Carreteras en Galicia, señaló la conselleira, con el objetivo de acelerar los trámites y convertir la operación en una realidad «lo antes posible».

La Xunta trabaja además para incorporar la totalidad de la parcela a la actuación. Allegue confirmó que se ha solicitado el 100% del suelo y que las negociaciones continúan. Si finalmente el Estado cediese su parte, el proyecto podría aumentar en unas 15 o 20 viviendas. En cualquier caso, la futura edificación deberá ajustarse a la normativa urbanística, con una altura máxima prevista de bajo más cuatro alturas, atendiendo al entorno del centro histórico.

La conselleira subrayó el valor del emplazamiento –«es fantástico», señaló– y enmarcó el anuncio en la estrategia de la Xunta para impulsar vivienda pública en la ciudad y habilitar nuevo suelo residencial. En este sentido, recordó los avances en Valdecorvos, donde hay 74 viviendas prácticamente rematadas y el inicio de obras de una nueva actuación con 56 viviendas y una inversión de 10 millones de euros, además de trabajos en otras zonas como Tafisa y As Devesas, con el objetivo de que el conjunto de promociones previstas se materialice en los próximos años.

Noticias relacionadas

Con estas intervenciones, la Xunta tiene en marcha alrededor de 300 viviendas de promoción pública en la ciudad de Pontevedra, de las que 236 se concentran en Valdecorvos, donde más de la mitad –130 hogares– están ya en ejecución. También están licitadas en este momento las obras para 48 viviendas públicas en este misma zona de la ciudad, por 9,5 millones de euros. Las empresas tienen de plazo hasta el 26 de marzo para presentar sus ofertas.