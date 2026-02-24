Vecinos de Ponte Caldelas se oponen a un proyecto de parque eólico

La Asociación de Vecinos Chan da Rotea de Baltar (Ponte Caldelas) ha expresado públicamente su rechazo a la instalación del parque eólico Serra de la Fracha, impulsado por el grupo empresarial que engloba la Eléctrica Los Molinos y Aurea Telecom, proyectado a menos de un kilómetro del núcleo de Baltar y de las viviendas de la zona.

«Según la documentación presentada por la promotora, los dos aerogeneradores se situarán a unos 900 metros del núcleo habitado, una distancia que los vecinos consideran insuficiente para garantizar el bienestar y la salud de la población», alerta la asociación vecinal, que mantuvo una reunión con afectados de la zona.

«El impacto acústico y visual será considerable y los ruidos generados por las turbinas, incluso por debajo de los 50 decibelios que marca la normativa, podrán alterar el descanso y la calidad de vida de las familias residentes», indica.

Noticias relacionadas

Los vecinos están enfadados y dolidos y estudiarán cómo oponerse a este proyecto, incluso con movilizaciones y otras acciones oportunas para frenar «una amenaza directa al medio ambiente y la salud».