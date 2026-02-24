Vaipolorío pide que se señalice el tramo de ENIL del río Gafos para su protección

La asociación Vaipolorío volverá a pedir al Concello de Pontevedra que señalice el tramo reconocido como ENIL (espacio natural de interés local) del río de Os Gafos para evitar su degradación en su uso, especialmente con vehículos como bicicletas de montaña y otros como quads o patinetes.

Desde abril del año 2019 el tramo del río desde la calle Otero Pedrayo hasta el límite con el municipio de Vilaboa fue reconocido como ENIL, lo que implica la puesta en marcha de un plan de conservación específico. Sin embargo, a día de hoy este espacio no está debidamente señalizado e incluso se utiliza como una vía alternativa al Camiño de Santiago.

Vaipolorío recuerda que los ENIL son espacios naturales que por su fauna o flora son propuestos a la Xunta para su declaración como tales acompañados de un plan de conservación. En Pontevedra este tramo del Gafos fue el segundo en ser reconocido en el ayuntamiento, después de A Xunqueira de Alba.

Participantes en la última asamblea de Vaipolorío. | FDV

La importancia de su protección fue abordada en la última asamblea de Vaipolorío, en la que también se fijó como objetivo para este 2026 reforzar los trabajos y cuestiones para la recuperación de la Ponte do Couto y su entorno. Se trata de una construcción supuestamente romana sobre el Gafos ubicada en donde hasta hace poco había un asentamiento gitano, ya desaparecido.

Para dar a conocer este elemento tan importante del patrimonio local, la asociación organizará una salida abierta a la ciudadanía el próximo 28 de marzo (con horario de mañana aún por determinar) con el arqueólogo Rafael Rodríguez y el etnógrafo Calros Solla.