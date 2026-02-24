Sanxenxo, casa del arbitraje del fútbol profesional

Sanxenxo será sede del Seminario de árbitros de Primera y Segunda División que se celebra por primera vez en Galicia.

Un total de 66 árbitros y jueces de línea de Segunda División realizarán hoy, 24 de febrero, una jornada técnica en el campo de O Revel, de 8 a 12 horas. A continuación, se desplazarán al Pazo de Quintáns para disfrutar de una visita guiada por el Centro Gastronómico Rías Baixas y, ya por la tarde, proseguir con la formación en el Hotel Carlos I.

El jueves 26 será el turno de los sesenta árbitros y jueces de línea de Primera División que repetirán jornada técnica en el campo de O Revel con posterior visita guiada al Pazo de Quintáns y jornada de formación por la tarde en el hotel.