Se repiten las quejas en Poio por la inseguridad vial en A Caeira

El BNG de Poio ha denunciado el «tráfico descontrolado y la inseguridad peatonal» que sufre el vecindario de A Caeira al ser derivada la circulación por la zona a causa de las obras de la PO-308, que lleva a cabo la Xunta de Galicia. La portavoz nacionalista, Marga Caldas, subraya que el gobierno del alcalde Ángel Moldes «no ha dado ninguna solución» y los vehículos -incluso pesados- siguen subiendo a través de la Rúa Pernas Peña, generando problemas tanto para las personas por la alta velocidad y la invasión de las aceras, como para las carreteras, que ya hay serios daños en el asfalto y en los adoquines, que tienen grandes baches y agujeros.

El Bloque urge un plan de regulación del tráfico para garantizar la seguridad vial y que la convivencia de la circulación rodada y el vecindario durante las obras pueda ser, por lo menos, llevadera.

El grupo municipal del Bloque señala que tras el cierre de un carril en A Barca por la reforma de la carretera autonómica, el paso alternativo para los coches se hace a través de A Caeira y la peligrosidad del tráfico está llegando a una situación «inadmisible».

El vecindario, advierte Caldas, ya ha denunciado la situación en el Concello formalmente, «pero hasta ahora la respuesta es inexistente en la práctica: no hay soluciones ni medidas correctoras que palíen los problemas de seguridad viaria para la gente que camina por la zona».

Caldas alerta de que la inseguridad peatonal se debe al aumento lógico del tránsito motorizado, pero que se agrava «porque no se respetan los pasos de cebra, ni los límites de velocidad de la zona, ni la señalización vertical ni horizontal, incluso llegando a invadir las aceras por no haber espacio suficiente al cruzarse vehículos». El BNG subraya que la situación se complica aún más porque se mantiene el paso de vehículos pesados y autobuses.

El Bloque advierte de que las calles afectadas por los desvíos de tráfico tendrán que ser repuestas, tanto en el asfaltado, como pasos de cebra, señalización o iluminación.