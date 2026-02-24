Reconocimiento a los voluntarios radioaficionados de la REMER

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra homenajeó ayer a 15 personas voluntarias de la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) en la provincia que cumplieron distintos hitos de años de servicio, entregándoles el subdelegado, Abel Losada, el diploma en reconocimiento a su trayectoria en esta red de Protección Civil.

La REMER de la provincia de Pontevedra fue crucial el pasado 28 de abril de 2025, cuando la emergencia del apagón afectó gravemente a muchos servicios públicos, entre ellos un tan básico como la Guardia Civil. «Donde falló una multinacional que maneja miles de millones de euros, funcionó la REMER», destacó Abel Losada. n