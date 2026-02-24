Productores de café salvadoreño lanzan una charla-coloquio

La ciudad abrirá una ventana directa a las plantaciones de café de El Salvador con un encuentro público que busca poner el foco en el Comercio Xusto y en cómo las decisiones de compra en Galicia influyen en la reducción de la pobreza y en la construcción de mercados más equitativos.

La tienda de Comercio Xusto de Pontevedra, situada en la calle de la Oliva, acogerá mañana, a partir de las 18.00 horas, una charla-coloquio abierta a la ciudadanía con la participación de Claudia Jiménez, gestora en El Salvador de la CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo), y Nery Sánchez, presidente de la Cooperativa de Reforma Agraria San Carlos Dos.

Ambos compartirán de primera mano la realidad de las comunidades productoras de café certificado «Fairtrade», y explicarán el impacto social y ambiental que puede tener el comercio justo frente a las desigualdades del comercio internacional. El formato pretende, además, facilitar el diálogo con el público pontevedrés sobre consumo responsable, condiciones de trabajo dignas y respeto a los derechos humanos a lo largo de la cadena de producción.

La actividad se enmarca en una visita institucional organizada por Solidaridad Internacional de Galicia dentro del proyecto «O movemento social do Comercio Xusto como exercicio de cidadanía global», con apoyo financiero de Cooperación Galega. El objetivo, según la organización, es visibilizar el papel que puede jugar la ciudadanía gallega a través de sus hábitos de compra para impulsar relaciones comerciales más justas en América Latina y apoyar a las organizaciones productoras.

Noticias relacionadas

El encuentro forma parte también de la campaña «Aquí e Acolá, O Xusto», una iniciativa que pretende denunciar las desigualdades que genera el comercio global y promover alternativas basadas en precios justos, transparencia y sostenibilidad.