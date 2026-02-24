El PP debatirá sobre la Ley de Dependencia

El presidente provincial del PP, Luis López, y la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, reclamaron en Pontevedra ayer al Gobierno central que cumpla con la Ley de Dependencia y asuma el financiamiento del 50% del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y «abone de manera inmediata la deuda acumulada con Galicia que alcanza los 2.900 millones de euros, de los cuales cerca de 900 millones de euros corresponden a la provincia de Pontevedra».

López y García mantuvieron una reunión con los alcaldes y portavoces de la provincia de Pontevedra para analizar la moción del PP provincial que se debatirá en el pleno de la Diputación el próximo viernes para reclamarle al Gobierno de España que cumpla con el establecido en la Ley de Dependencia.