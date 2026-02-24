Poio sube la liquidación del presupuesto de 2025 hasta los 22 millones

El Concello de Poio presentará hoy en el pleno ordinario la liquidación del presupuesto de 2025, el segundo del actual gobierno local. Desde el equipo de Ángel Moldes, el alcalde, se destaca que «se consolida la eficiencia, estabilidad y crecimiento, con una gestión rigurosa de los recursos públicos».

«Las cuentas cumplen con la estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, dos indicadores que avalan la responsabilidad con la que se está administrando el dinero de todos los vecinos y vecinas», informa en un comunicado el Concello.

El presupuesto inicial del ejercicio era de 14,3 millones de euros, pero la liquidación final superó los 22 millones. «Este incremento responde al impulso dado por el gobierno municipal a proyectos, servicios e inversiones a lo largo del año, aprovechando oportunidades de financiación, optimizando los recursos disponibles y captando inversiones procedentes de otras administraciones», justifica el gobierno local, que añade que se cerró el ejercicio «con un remanente de tesorería positivo próximo a los 300.000 euros y con un ahorro neto positivo de 937.236,04 euros». La deuda es del 42,3%.