Vilaboa

Piden el calmado de tráfico en Acuña

R. P.

Vilaboa

El grupo provincial socialista en la Diputación de Pontevedra defenderá en el próximo pleno una moción para instar al gobierno provincial a la ejecución urgente de medidas de calmado de tráfico y mejora de la seguridad vial en la carretera EP-0101 Postemirón–Acuña, a su paso por el núcleo rural de Acuña, en el municipio de Vilaboa.

Los socialistas alertan de que este tramo de la EP-0101 presenta un carácter claramente urbano, con una convivencia diaria entre tráfico rodado, peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables. Sin embargo, denuncian que continúa registrándose una problemática reiterada de exceso de velocidad «sin que la Diputación adoptara medidas eficaces para corregir esta situación». El tramo carece de aceras o sendas peatonales a nivel.

