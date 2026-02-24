Una nueva pasarela facilita el acceso a la playa de Canelas

Sanxenxo estrenó esta mañana una nueva pasarela fija y elevada de madera para acceder a la playa de Canelas, equipada con iluminación led y diseñada para mejorar la accesibilidad sin dañar el sistema dunar. A la visita acudieron el alcalde, Telmo Martín; el edil de Turismo, Juan Deza, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

La actuación ha supuesto una inversión total de 31.291 euros. La ayuda autonómica rondó los 24.000 euros, según indicó la Xunta. El nuevo acceso suma 50 metros de pasarela, incluyendo el tramo que conduce al arenal y el desvío hacia los aseos públicos, y cuenta con tiras led ancladas a postes de baja altura. Martín reivindicó el cuidado de las playas, al tiempo que criticó la falta de inversiones estatales. Reguera subrayó el potencial turístico de Sanxenxo y defendió la colaboración con los concellos para impulsar mejoras ambientales y de accesibilidad vinculadas a un turismo de calidad.