Luz verde ambiental al proyecto de suelo residencial para 2.000 viviendas en Pontevedra

La Xunta de Galicia ha dado dar luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del sector B-5 Este-Estrada de San Mauro, en la ciudad de Pontevedra, con el que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) prevé urbanizar suelo para construir algo más de 2.000 viviendas, la mayoría en régimen de protección pública en la ciudad.

El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente, que saldrá publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia, establece que no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, pero incluye condicionantes con el fin de ahondar en aspectos como la protección de los bienes de patrimonio cultural, la integración paisajística, la protección de los lechos fluviales, el saneamiento y abastecimiento de agua o estudios sobre el tráfico, la movilidad o el ruido en la zona.

El ámbito de actuación del PIA es un espacio de más de 20 hectáreas de extensión al sureste de la ciudad de Pontevedra, entre la avenida Conde de Bugallal, la carretera PO-542 y la Ronda Este, y queda excluida una parcela edificada situada en su interior. En esa zona se prevé construir algo más de 2.000 viviendas, de las que más del 80% serán protegidas y el resto, incluida una zona reservada para viviendas unifamiliares, libres.

Noticias relacionadas

Además, prevé 2.665 plazas de aparcamiento, de las cuales 655 serán de dominio público y se situarán en los viarios y en un área específica en la zona central del ámbito. Las zonas verdes públicas se disponen a lo largo del arroyo de Ponte do Couto y en el entorno, a modo de corredor verde, y se establecen también tres reservas de suelo para la dotación de equipaciones públicas.