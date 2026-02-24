Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre

Un hombre ha sido hallado sin vida en una zona de monte de difícil acceso en el municipio de Caldas de Reis, según informa el 112 de Galicia.

El fallecido, que había salido el lunes a realizar una ruta por el monte Xiabre, ha sido localizado por un compañero que salió en su búsqueda.

Los servicios de emergencia tardaron varias horas, hasta la madrugada de este martes, en rescatar el cuerpo del hombre ante las dificultades para acceder al lugar. En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Vilagarcía, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil del Concello Cuntis.

Al parecer el hombre, de más de 50 años, solía pasear con un compañero pero esta vez lo hizo solo. Fuentes próximas al rescate señalan que podría haber sufrido alguna indisposición y pudo llamar por teléfono a su compañero habitual para pedir ayuda, pero ya fue encontrado muerto.