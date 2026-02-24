El Lérez ya no está en riesgo de inundación, según el Plan Inungal

La Xunta de Galicia desactivado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) tras cinco semanas en activo. Dicho plan incluía al río Lérez, a su paso por varios municipios, como uno de los de peligro de inundación debido a la cadena de temporales y borrascas que afectó a la comarca pontevedresa desde que comenzó el año.

Además del Lérez, en semanas previas hubo otros ríos incluidos en dicho plan, especialmente aquellos que pasan por municipios del interior de la comarca, como el Gallo, el Verdugo o el Umia.

Precisamente ayer, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hizo balance de las incidencias en carreteras de titularidad autonómica debido a las condiciones meteorológicas adversas. Así, informó de que en el área de Pontevedra sur se contabilizaron 196 incidencias y fueron necesarias 18 operaciones de vialidad invernal, y en Pontevedra norte hubo 145 incidencias y 19 procedimientos de vialidad invernal.

En su intervención en Santiago de Compostela reivindicó la importancia del mantenimiento.