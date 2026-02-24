Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan sin vida a un hombre en una zona de monte de difícil acceso en Caldas de Reis

Había salido de ruta

Ambulancias del 061 en Arousa.

R. V.

Un hombre ha sido hallado sin vida este lunes en una zona de monte de difícil acceso en el municipio de Caldas de Reis, según informa el 112 de Galicia.

El fallecido, que había salido a hacer una ruta, ha sido localizado por un compañero que salió en su búsqueda.

Los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para rescatar el cuerpo del hombre. En el operativo participan Urgencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Vilagarcía, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil del Concello Cuntis.

