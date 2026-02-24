Hallan sin vida a un hombre en una zona de monte de difícil acceso en Caldas de Reis
Había salido de ruta
Un hombre ha sido hallado sin vida este lunes en una zona de monte de difícil acceso en el municipio de Caldas de Reis, según informa el 112 de Galicia.
El fallecido, que había salido a hacer una ruta, ha sido localizado por un compañero que salió en su búsqueda.
Los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para rescatar el cuerpo del hombre. En el operativo participan Urgencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Vilagarcía, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil del Concello Cuntis.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno