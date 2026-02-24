El Grupo Nogal, con sede en Marín, abre un colegio de primaria en la localidad peruana de Paracas

El Grupo Nogar, con sede en Marín, junto a sus socios a través de la sociedad Terminal Portuario Paracas, ha inaugurado el nuevo colegio de primaria Inicial 205 “Mi Bandera” en la localidad peruana de Paracas tras una inversión superior a los 2,5 millones de dólares, procedentes al 100% del Fondo Social de la empresa portuaria.

La inauguración contó con la participación de autoridades locales, de los miembros del directorio del Terminal Puerto de Paracas, presidido por Víctor Nogueira García, así como de docentes y alumnos del centro.

El centro educativo dará servicio a 130 niños de entre 3 y 5 años y "supone un paso más dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa que el Grupo Nogar desarrolla en Perú desde hace años, canalizada a través del Fondo Social de Terminal Portuario Paracas. Solo en los últimos ejercicios, este fondo ha permitido invertir cerca de 7 millones de euros en proyectos sociales clave para el desarrollo de la comunidad local", según destaca la propia empresa.

Más allá de la reciente inauguración del colegio Inicial 205 “Mi Bandera”, las actuaciones impulsadas por el Grupo Nogar y sus socios "han tenido un impacto directo en ámbitos esenciales como la salud, la educación, el saneamiento y el empleo productivo", añade al recordar que "en el área de salud, el Fondo Social ha financiado iniciativas como la donación de ambulancias, programas de detección precoz del cáncer, la lucha contra la anemia infantil, logrando reducir su incidencia del 30% al 5%, así como la construcción de comedores sociales, la dotación de equipos de rayos X y múltiples donaciones a hospitales de la zona".

Señala también que "la educación es otro de los pilares fundamentales del compromiso social del Grupo Nogar en Paracas. Además de la construcción de colegios como el recientemente inaugurado, se han puesto en marcha academias preuniversitarias, programas de becas para todo tipo de estudios y otras iniciativas orientadas a mejorar la formación y las oportunidades de los jóvenes".

En materia de saneamiento, "las inversiones han permitido el suministro de camiones cisterna, mejoras en los sistemas de saneamiento locales, la entrega de compactadores de residuos sólidos y otras actuaciones destinadas a mejorar la salubridad y la calidad de vida de la población", detalla la compañía, que agrega que"el Fondo Social también ha apostado de forma decidida por el empleo productivo, impulsando cursos de pesca artesanal, la construcción de embarcaciones de fibra, programas de artesanía del cuero, becas formativas y ayudas al emprendimiento, favoreciendo la generación de empleo y el desarrollo económico local".