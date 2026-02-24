«El gran problema del ciclismo hoy es el peligro en las carreteras»

Para quien no conozca el Grupo Deportivo Froiz, ¿cómo lo describirías?

El Froiz es, probablemente, el equipo más longevo del ciclismo español en la actualidad. Llevamos 39 años de historia. Más allá de los resultados y del palmarés, nuestra idea es que los chavales disfruten del ciclismo y que este deporte les aporte valores. Buscamos corredores con una mentalidad competitiva sana y un ambiente en el que la gente sea feliz, porque esa es la mejor manera de sacar el máximo rendimiento.

¿Cuáles son las claves de la preparación, tanto en lo deportivo como en el factor humano?

Tienen que ir de la mano. Está claro que hace falta talento y trabajo, pero también es muy importante el aspecto mental y psicológico. Hay que entender a cada deportista para poder sacarle su mejor versión. Y eso empieza con que el corredor esté a gusto, que disfrute de lo que hace. Cuando un deportista es feliz en su entorno, es cuando puedes obtener el 100% de él.

El equipo está muy consolidado en Pontevedra. ¿Cómo ha sido su evolución en los últimos años?

Nuestro objetivo es que cada temporada sea mejor que la anterior, pero el ciclismo ha cambiado muchísimo en la última década. Antes, con veintidós años eras muy joven; se pasaba a profesionales con veintitrés o veinticuatro. Hoy, con veintidós ya parece que llegas tarde, y se intenta dar el salto casi de juveniles a profesionales. Eso beneficia especialmente a los equipos filiales de estructuras profesionales. Es el contexto que hay, hay que adaptarse. Todo son etapas y ciclos.

Se dice a menudo que el ciclismo es de los deportes más exigentes físicamente y, sin embargo, no siempre tiene el reconocimiento que merece. ¿Cómo lidia con ello?

El ciclismo tuvo épocas de muchísima audiencia, yo recuerdo la etapa de Induráin y la de Perico Delgado. Después vinieron momentos más complicados, pero, en cuanto a exigencia, es de los deportes más duros que existen. Es un sacrificio enorme, no se trata solo de entrenar, sino de cuidarte las veinticuatro horas para rendir al máximo. Muy pocos deportes exigen tanto.

¿Cómo valora la repercusión del ciclismo hoy en día?

Muchas veces la imagen del deporte depende de que haya una base sólida y unas reglas claras, y eso corresponde a quienes mandan, en este caso la Unión Ciclista Internacional. Cuando no se gestionan bien determinadas situaciones, se cometen errores y las cosas se magnifican, a veces de forma injusta. Yo siempre digo lo mismo «si un deportista no tiene talento, por mucho que trabaje o por muchos atajos que intente tomar, no va a rendir». Pero, por desgracia, suele vender más lo malo que lo bueno. Yo intento ser justo en lo que hago. Me equivoco como cualquiera, pero creo que esto ha pasado siempre, no es algo nuevo.

Las nuevas generaciones se fijan mucho en deportes como el fútbol o el baloncesto. ¿Qué reclamo usaría para animar a los niños a apostar por el ciclismo?

Yo creo que el ciclismo sigue teniendo mucha vida. Se ve en las licencias. Cada vez hay más gente practicándolo. El gran problema hoy es el peligro en las carreteras. Cualquier madre o cualquier padre se lo piensa, y es normal; hay mucho tráfico y hay conductores que no respetan como deberían. Los ciclistas somos la parte más débil. También es verdad que a veces hay gente que sale los domingos en bici y no siempre actúa con la responsabilidad necesaria, y en la carretera tenemos que respetarnos todos. El respeto es clave. Además, el ciclismo exige un sacrificio muy grande, y no todos los jóvenes están dispuestos a asumirlo. Entre el esfuerzo que requiere y la inseguridad vial, muchos padres lo dudan. Aun así, el ciclismo sigue tirando. Hay muchísimos practicantes y es un deporte que engancha.

Desde los inicios del Froiz hasta hoy, ¿en qué ha cambiado más la preparación?

Ha cambiado muchísimo, sobre todo en tres pilares: la nutrición, el material y la forma de entrenar. La nutrición ha evolucionado una barbaridad; el material también; y la preparación se ha profesionalizado mucho. Todo eso se nota en que hoy, con menos edad, los chicos ya alcanzan niveles muy altos, con diecinueve años ya rinden a un nivel que antes se veía más tarde. Y el margen de mejora se sigue buscando cada año: mejores alimentos, mejor recuperación, mejores estudios de aerodinámica, mejor material… El descanso también es fundamental, y luego está la mentalidad: tener una actitud positiva y creerte que puedes hacer cosas grandes.