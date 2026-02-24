La 'Fiesta del Caldo Galego de Mourente' se celebrará el 7 y 8 de marzo
Será la trigésima cuarta edición del evento
Desde 1992, la parroquia de Mourente lleva celebrando la 'Fiesta del Caldo Galego' y este año no iba a ser la excepción. Esta misma mañana, junto a Anabel Gulías, fue presentada por cuatro de sus cofrades más reconocidos, la trigésimo cuarta edición de la festividad. Las fechas escogidas por la organización han sido el 7 y 8 de marzo, donde en jornadas de mañana y tarde, todos los presentes podrán disfrutar del caldo y las diferentes acciones lúdicas organizadas para la ocasión.
Para acoger a todos los interesados en degustar el caldo gallego, «ese que te hacía tu abuela», como comenataba Santiago, uno d elos cofrades, las cantidades de comida adiquiridas son inmensas: 290 kilogramos de carne de ternera, 84 kilogramos de lacón, 160 kilogramos de panceta, 210 kilogramos de oreja, 120 kilogramos de morro, 60 kilogramos de cacheira -cabeza de cerdo-, 70 kilogramos de chorizo, 60 kilogramos de de carne de gallina, 100 kilogramos de espinazo y carcasa de pollo, 920 manojos de grelos y nabizas, 90 kilogramos de repollo, 10 kilogramos de habas, 390 kilogramos de patatas y dos kilogramos de unto.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval