La 'Fiesta del Caldo Galego de Mourente' se celebrará el 7 y 8 de marzo

Desde 1992, la parroquia de Mourente lleva celebrando la 'Fiesta del Caldo Galego' y este año no iba a ser la excepción. Esta misma mañana, junto a Anabel Gulías, fue presentada por cuatro de sus cofrades más reconocidos, la trigésimo cuarta edición de la festividad. Las fechas escogidas por la organización han sido el 7 y 8 de marzo, donde en jornadas de mañana y tarde, todos los presentes podrán disfrutar del caldo y las diferentes acciones lúdicas organizadas para la ocasión.

Para acoger a todos los interesados en degustar el caldo gallego, «ese que te hacía tu abuela», como comenataba Santiago, uno d elos cofrades, las cantidades de comida adiquiridas son inmensas: 290 kilogramos de carne de ternera, 84 kilogramos de lacón, 160 kilogramos de panceta, 210 kilogramos de oreja, 120 kilogramos de morro, 60 kilogramos de cacheira -cabeza de cerdo-, 70 kilogramos de chorizo, 60 kilogramos de de carne de gallina, 100 kilogramos de espinazo y carcasa de pollo, 920 manojos de grelos y nabizas, 90 kilogramos de repollo, 10 kilogramos de habas, 390 kilogramos de patatas y dos kilogramos de unto.