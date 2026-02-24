Desalojados 45 niños de una guardería de Poio por una fuga de gas

Un total de 45 niños y seis profesoras han sido desalojadas en la mañana de este martes de una guardería de Poio tras edtectarse una fuga de gas, según ha informado la Policía Local del municipio.

No se han registrado daños personales en el centro educativo, ubicado en la avenida de Andurique. En principio, se atribuye a una mala combustión de la caldera, a la espera de un análisis más en profundidad.

Además de la Policía Local, que fue la que coordinó el desalojo, hasta el lugar acudieron también efectivos de Bomberos de Sanxenxo y de la Guardia Civl.