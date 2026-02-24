Desalojados 45 niños de una guardería de Poio por una fuga de gas
No hubo daños personales y se atribuye a una mala combustión de la caldera
Pontevedra
Un total de 45 niños y seis profesoras han sido desalojadas en la mañana de este martes de una guardería de Poio tras edtectarse una fuga de gas, según ha informado la Policía Local del municipio.
No se han registrado daños personales en el centro educativo, ubicado en la avenida de Andurique. En principio, se atribuye a una mala combustión de la caldera, a la espera de un análisis más en profundidad.
Además de la Policía Local, que fue la que coordinó el desalojo, hasta el lugar acudieron también efectivos de Bomberos de Sanxenxo y de la Guardia Civl.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre